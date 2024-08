Un terribile incidente stradale si è verificato sull’isola greca di Rodi. La 19enne Nicole Lorefice ha perso la vita nello schianto.

Incidente stradale a Rodi: morta la 19enne Nicole Lorefice

Nicole Lorefice, 19enne di Vittoria, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto sull’isola greca di Rodi, nel Mar Egeo. La giovane, che era in vacanza con il fidanzato e alcuni amici, era in sella a una moto quando si è scontrata contro un autobus. Nonostante l’intervento chirurgico d’urgenza, le lesioni riportate, tra cui un’emorragia cerebrale, erano così gravi da rivelarsi fatali. Anche il fidanzato della giovane è rimasto ferito nell’incidente, ma non in modo grave.

19enne morta in un incidente a Rodi: la tragedia durante un’escursione

Il gruppo di amici stava facendo un’escursione quando si è verificato l’incidente. Nicole Lorefice, 19enne che lavorava come estetista, era partita per Rodi lunedì, per una vacanza i compagnia che purtroppo si è trasformata in una tragedia. I familiari della giovane sono già partiti per Rodi e la polizia ha avviato un’indagine. La magistratura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause esatte dell’incidente.