Un grave incidente stradale è avvenuto questa notte nelle vicinanze di Bolzano, nelle vie della cittadina di Terlano. Per cause ancora da accertare, un ragazzo ha perso il controllo della sua automobile che è uscita di strada prima di ribaltarsi. Il giovane è stato estratto dalle lamiere del mezzo e trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Ferito anche l’altro passeggero del veicolo.

Incidente a Bolzano, auto si ribalta: la dinamica

Ancora non è stato chiarito il motivo per cui l’automobilista ha perso il controllo del suo mezzo, ma dalle prime informazioni che arrivano sembra proprio si sia trattato di un incidente autonomo. Il veicolo sarebbe uscito di strada per cause ancora da accertare nella notte tra il 19 e il 20 luglio, quando era circa l’una.

Incidente a Bolzano, auto si ribalta: il ferito

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno estratto i due passeggeri del mezzo dalle lamiere per poi darlo in cura ai medici del 118 che erano arrivati sul posto. I sanitari hanno stabilizzato i due e li hanno poi trasferiti all’ospedale, dove al momento sono ancora ricoverati. Nel frattempo, i carabinieri stanno effettuando tutti i rilievi del caso.