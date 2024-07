Un 26enne ha perso una gamba in un incidente e la sua famiglia ha lanciato un appello per trovare testimoni.

Il 16 luglio si è verificato un incidente al Collatino, che ha coinvolto un’auto e una moto. La famiglia del 26enne che ha perso una gamba stanno cercando testimoni.

Incidente al Collatino tra moto e auto, l’appello: “Cerchiamo testimoni”

“Si cercano testimoni dell’incidente avvenuto martedì scorso 16 luglio all’angolo tra via Giovanni Battista Valente e via Collatina alle ore 17.30 tra una macchina e una moto Honda, guidata da un ragazzo di ventisei anni, al quale è stata amputata una gamba dal ginocchio in giù. Se qualcuno era presente, per favore si faccia vivo. Grazie!” è l’appello condiviso su Facebook per trovare qualcuno che abbia assistito all’incidente per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Incidente al Collatino: scontro tra auto e moto

L’incidente è avvenuto martedì 16 luglio nel quadrante Est della Capitale. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 18 il 26enne era alla guida della sua moto, una Honda, quando improvvisamente si è scontrato con una Kia Picanto. Il ragazzo è stato sbalzato via ed è finito sull’asfalto, in condizioni gravi, tanto da essere portato in ospedale in codice rosso.

Il giovane ha riportato traumi e ferite tali che purtroppo è stato necessario amputargli la gamba dal ginocchio in giù. La sua famiglia sta cercando dei testimoni per capire cosa sia realmente successo.