Incidente a Mergo in superstrada: morto un motociclista

Incidente a Mergo in superstrada: morto un motociclista

Un motociclista di 35 anni ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto in superstrada a Mergo.

Un terribile incidente stradale si è verificato a Mergo, in superstrada. Un motociclista di 35 anni ha perso la vita nello schianto.

Incidente in superstrada: morto un motociclista

Un incidente mortale è avvenuto ieri sera, lunedì 15 luglio, intorno alle 23 lungo la ss76. Un motociclista di 35 anni, residente in Vallesina, ha perso la vita nello schianto. La moto si è scontrata frontalmente con una vettura condotta da un uomo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Lo scontro si è verificato nei pressi dello svincolo Apiro-Mergo.

Incidente in superstrada: moto nella scarpata

Lo scontro è stato molto violento e la moto è stata scaraventata nella scarpata. Per riuscire a recuperare i corpo del centauro, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i soccorritori del 118, l’ambulanza della Croce verde di Cupramontana e la Polstrada. Fino a tarda notte si sono creati disagi e lunghe code, per consentire alle forze dell’ordine di eseguire tutti i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.