Incidente in Tangenziale: sei persone ferite

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 luglio, sulla A52 Tangenziale Nord di Milano. Un’automobile si è ribaltata dopo lo schianto. Nello scontro sono rimaste ferite sei persone, di cui tre minorenni. Tutti sono stati soccorsi in codice giallo. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 nel tratto tra Nova Milanese e Cinisello Balsamo, come riportato da MilanoToday. Per il momento la dinamica esatta dell’incidente è ancora da chiarire.

Incidente in Tangenziale: traffico in tilt

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 con tra ambulanze e un’automedica, per prestare soccorso alle sei persone rimaste ferite. Sono arrivati anche i vigili del fuoco, per occuparsi della messa in sicurezza dell’area in cui è avvenuto lo scontro. Il traffico sul tratto della tangenziale è andato completamente in tilt, con tre chilometri di code. Le automobili sono state costrette a procedere sulla corsia di sorpasso.