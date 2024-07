È stata una domenica ricca di incidenti stradali in Italia e, uno di questi, ha rischiato di spezzare la giovane vita di una ragazza di appena 23 anni. La 23enne era alla guida della sua automobile quando, tra le vie di Casorate Sempione, si è scontrata con un altro veicolo: la sua auto si è ribaltata e lei è rimasta incastrata fra le lamiere.

Casorate Sempione, auto si capovolge dopo l’incidente: lo scontro

L’incidente è avvenuto nel corso della giornata di ieri, domenica 14 luglio, in via Sempione, a Casorate Sempione, città non lontana dall’aeroporto di Milano Malpensa. Lì, due automobili si sono scontrate violentemente, e per cause ancora da verificare. Una delle due auto, quella guidata da una ragazza di 23 anni, si è ribaltata dopo il sinistro, intrappolando la giovane all’interno di essa.

Casorate Sempione, auto si capovolge dopo l’incidente: ferita una ragazza

Sul posto sono giunti i medici del 118 e i vigili del fuoco che hanno liberato la ragazza dalle lamiere del suo mezzo, per poi affidarla alle cure dei sanitari. I soccorritori l’hanno accompagnata all’ospedale di Legnano dove è stata ricoverata. Da quanto si apprende, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Illeso, invece, l’automobilista che era alla guida del secondo veicolo coinvolto nell’incidente.