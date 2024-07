Un gravissimo incidente tra un'auto e una moto ha messo in serio pericolo la vita di un centauro: lo scontro a Cagliari

Era circa la mezzanotte di ieri, quando tra le vie di Cagliari un’automobile e una motocicletta si sono violentemente scontrate all’altezza di una curva. Ad avere la peggio, come spesso accade in questi casi, è stato l’uomo alla guida del mezzo a due ruote: ferito gravemente, il centauro è ora ricoverato in ospedale.

Cagliari, incidente tra auto e moto: la dinamica

Il tremendo scontro è avvenuto all’altezza della SS195 all’uscita di Cagliari direzione Pula. Secondo quanto emerso dai primi studi sulla dinamica, pare che il sinistro sia avvenuto in un punto cieco di una curva e che abbia coinvolto una motocicletta, che viaggiava ad alta velocità, e un’automobile sulla quale era presente una famiglia. La persona alla guida del mezzo a quattro ruote è rimasto del tutto illeso, mentre i suoi famigliari hanno subito solo delle piccole ferite. Molto peggio è andata, invece, al motociclista.

Cagliari, incidente tra auto e moto: le indagini

Il centauro, finito a terra dopo lo scontro con l’automobile, è rimasto invece gravemente ferito nell’incidente. L’uomo, aiutato dai medici del 118, è stato trasferito in ospedale e lì è ancora ricoverato in prognosi riservata. Nel frattempo, la Polizia Locale di Cagliari sta proseguendo con le indagini sull’accaduto.