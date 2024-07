Una terribile tragedia è avvenuta in Val Masino, in provincia di Sondrio. Un turista milanese di 71 anni è morto durante un’escursione in montagna.

Turista milanese muore durante un’escursione davanti ai suoi amici

Una terribile tragedia è avvenuta questa mattina, domenica 14 luglio, in Val Masino, in provincia di Sondrio. Un uomo di 71 anni si è sentito male ed è morto durante un’escursione in montagna. Il 71enne era insieme ad alcuni amici e stava camminando per raggiungere un rifugio alpino nella valle di Predarossa, quando improvvisamente si è sentito male e si è accasciato al suolo.

Turista morto durante un’escursione: inutili i soccorsi

Purtroppo l’intervento dei soccorritori, arrivati in elicottero, e dei volontari del Cnsas Stazione di Val Masino, non è servito a nulla. I sanitari hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione ma per l’escursionista non c’è stato nulla da fare. La salma è stata portata nell’obitorio dell’ex ospedale di Morbegno a disposizione della procura della Repubblica.