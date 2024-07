Un escursionista belga di 42 anni ha perso la vita dopo una drammatica caduta sulle Dolomiti ampezzane, in provincia di Belluno.

Escursionista precipita dalla ferrata

La tragedia è avvenuta oggi, martedì 9 luglio, lungo la Ferrata Lipella. L’allarme è stato lanciato poco dopo mezzogiorno, quando un soccorritore che si trovava nei paraggi ha visto l’uomo precipitare. Il 42enne è caduto per circa cinquanta metri, riportando ferite mortali. Secondo le prime ricostruzioni sembra che i due escursionisti, pur essendo attrezzati, stessero salendo senza essere legati l’uno all’altro. L’uomo è scivolato, precipitando tra i salti di roccia e bloccandosi su una larga cengia.

Inutile l’intervento dei soccorsi

L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato immediatamente, portando sul luogo dell’incidente il tecnico di elisoccorso e un’équipe medica. Inutili i tentativi di rianimazioni, per l’escursionista non c’è stato nulla da fare. Nel frattempo, il soccorritore ha raggiunto la compagna della vittima, una 28enne di origine slovena, in evidente stato di shock. Dopo aver ottenuto il nulla osta per la rimozione della salma, questa è stata recuperata con un verricello e trasportata al Rifugio Dibona.

Il recupero del corpo

Presente anche un operatore della Guardia di Finanza per assistere alle operazioni e svolgere i rilievi necessari. L’elicottero è quindi tornato all’uscita della ferrata, all’altezza delle Tre Dita, per prelevare la ragazza, che è stata caricata a bordo in hovering.