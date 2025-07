Il capo spirituale del Buddhismo tibetano, il Dalai Lama, ha fatto un importante annuncio riguardo cosa bisognerà fare dopo la sua morte. Ecco le sue parole.

L’annuncio del Dalai Lama: l’importante decisione da prendere dopo la sua morte

Il Dalai Lama ha fatto un importante annuncio, ovvero ha confermato che, dopo la sua morte, ci sarà un successore, al fine di garantire la continuità del ruolo di guida spirituale tibetana: “Dichiaro che l’istituzione del Dalai Lama sarà perpetuata.” L’annuncio è stato fatto durante un incontro religioso a McLeod Ganj, nel nord dell’India, dove vive in esilio.

Dalla Cina però fanno sapere che, il successore del Dalai Lama, dovrà essere “approvato dal governo centrale.”

Chi sarà il nuovo Dalai Lama?

Come abbiamo appena visto, il Dalai Lama ha annunciato che, dopo la sua morte, ci sarà un successore. Il capo spirituale del Buddhismo tibetano al momento gode di ottima salute, nonostante i 90 anni di età e non ha quindi ancora lasciato indicazioni scritte sulla sua successione. Al momento si sa solo che, nella scelta, non ci saranno preclusioni di genere e che il prescelto apparterrà al “mondo libero”, ovvero non sarà cinese. Pechino, invece, sostiene di avere l’autorità esclusiva di individuare la sua reincarnazione. Ecco cosa ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning: “La reincarnazione del Dalai Lama, del Panchen Lama e di altre grandi figure del buddismo deve essere scelta per estrazione con l’urna d’oro e successivamente approvata dal governo centrale.” Ricordiamo che la Cina ha accusato il Dalai Lama di essere “un separatista”, “uno sciacallo” e “un lupo travestito da pecora.”