Gabriele Gottardi è morto sulla strada che attraversa il Tirolo austriaco investito dalla moto guidata dal padre: partecipavano ad un raduno di Bmw a Garmisch. Parla il fratello Ivan dopo la grave tragedia che ha colpito la famiglia.

Le parole del fratello di Gabriele Gottardi

“Gabriele e papà andavano spesso insieme in moto, facevano gite ed escursioni, questa volta avevano deciso di partecipare al raduno di Garmisch”.

Ivan sconvolto aggiunge:

“Ormai mi resta solo papà”. Così commenta la tragedia il ragazzo a L’Eco di Bergamo.

Una famiglia sfortunata, che prima di questo grave incidente aveva dovuto fare i conti con la perdita del fratello di Gabriele, Simone, e della mamma Idania Mariani.

L’autopsia sul corpo di Gabriele Gottardi e i funerali

Oggi all’ospedale di Innusbruck dovrebbe essere effettuata l’autopsia e la salma di Gabriele dovrebbe tornare a Grumello del Monte solo domani, giorno decisivo per la data dei funerali.

Nello stesso ospedale si trova il papà Luciano Gottardi, 68 anni: sabato pomeriggio è stato operato per una frattura scomposta alla spalla.

L’incidente stradale mortale

Il gruppo di motociclisti stava percorrendo l’autostrada in direzione del raduno di Garmisch, in Tirolo, quando uno dei centauri ha frenato bruscamente per svoltare in una stazione di servizio.

Gabriele Gottardi, che seguiva il motociclista, ha perso il controllo del mezzo, cadendo sull’asfalto. Dietro di lui, il padre Luciano non è riuscito ad evitare l’impatto ed ha investito Gabriele.

In queste ore il paese d’origine di Gabriele e Luciano, Grumello del Monte, è colpito da profondo dolore. I Gottardi sono molto conosciuti nella zona per via della loro impresa di guarnizioni industriali in gomma.