Tragedia in India: la giovane tennista Radhika Yadav, 25 anni, è morta in circostanze violente all’interno della sua abitazione.

In India, la giovane promessa del tennis, Radhika Yadav, è stata brutalmente uccisa dal proprio padre all’interno della loro abitazione. A soli 25 anni, la sua vita è stata spezzata da una violenza inaspettata e inspiegabile. La confessione di Deepak Yadav, 49 anni, ha aggiunto un ulteriore strato di dolore e incredulità a una vicenda già drammatica, mettendo in luce dinamiche familiari complesse.

Chi era la tennista Radhika Yadav

Radhika aveva 25 anni. Pur non essendo una tennista celebre a livello internazionale, in India era piuttosto nota. Nel circuito ITF, la terza categoria del tennis professionistico sotto la WTA, aveva disputato 36 incontri in singolare e 7 in doppio. Le sue ultime partite risalgono a marzo 2024 nel singolare e a giugno 2023 nel doppio, prima di dover interrompere l’attività a causa di un infortunio alla spalla.

Nonostante ciò, Radhika aveva fondato una propria Accademia di tennis e si era affermata anche come influencer su Instagram, diventando un esempio di giovane donna indipendente e intraprendente. Questo suo ruolo probabilmente ha alimentato le tensioni con il padre, che la considerava “troppo autonoma”.

Lutto nel mondo del tennis, uccisa Radhika Yadav: la confessione choc

Lontano dai riflettori del mondo del tennis, in India si è consumata la tragica vicenda di Radhika Yadav. La giovane, che si guadagnava da vivere grazie al tennis e sosteneva economicamente la propria famiglia, è stata uccisa dal padre.

L’omicidio è avvenuto a sangue freddo, mentre lei era impegnata in cucina: il padre le ha sparato alle spalle con tre colpi di pistola. Kuldeep Yadav, zio della vittima, ha raccontato di aver sentito un rumore, salito al primo piano e trovato Radhika ferita in cucina e una pistola in salotto. Lui e suo figlio l’hanno portata in ospedale, ma i medici hanno solo potuto constatarne il decesso.

Secondo la confessione dell’uomo, il movente è legato al fatto che sarebbe stato deriso per la sua dipendenza economica dalla figlia. L’uomo è stato arrestato subito dopo la confessione.