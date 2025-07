Un terremoto improvviso e violento ha colpito il Guatemala, causando danni significativi e gravi difficoltà per le comunità locali.

Un potente terremoto di magnitudo 5.7 ha scosso il Guatemala, lasciando dietro di sé un quadro drammatico di distruzione e sofferenza. Le autorità locali sono immediatamente intervenute per coordinare le operazioni di soccorso e valutare l’entità dei danni, mentre la popolazione si trova a fare i conti con le conseguenze di questo evento naturale devastante.

Terremoto di magnitudo 5.7 scuote il Guatemala

Il Guatemala è stato interessato da una serie di scosse di terremoto, ieri 8 luglio, che hanno provocato ingenti danni. La prima scossa, con una magnitudo di 4,8, è stata rilevata alle 15:11 ora locale. Circa mezz’ora più tardi, un sisma più intenso di magnitudo 5,7 ha avuto origine nei pressi di San Vicente Pacaya, nel dipartimento di Escuintla, a circa 20 chilometri a sud della capitale.

Secondo il servizio geologico statunitense (USGS), l’evento principale si è verificato a una profondità di soli 9 km. L’Istituto nazionale di sismologia del Guatemala ha registrato oltre 35 scosse minori di assestamento.

Terremoto di magnitudo 5.7 scuote il Guatemala: bilancio drammatico

Al momento si registrano due vittime, come comunicato da un portavoce dell’agenzia di coordinamento dei disastri. Le persone sono rimaste intrappolate sotto una frana di rocce e detriti che ha travolto la loro auto su una strada a sud-ovest della capitale, nelle vicinanze di Antigua Guatemala.

Durante una conferenza stampa, il presidente Bernardo Arévalo ha riferito che cinque persone sono state sepolte da terra e smottamenti. Due di queste sono state estratte vive e ricoverate in ospedale, mentre altre tre hanno ricevuto cure direttamente sul posto.

Le immagini diffuse dai media locali mostrano diversi edifici danneggiati. Per precauzione, l’agenzia nazionale per la gestione delle emergenze ha invitato la popolazione a evacuare abitazioni e strutture pubbliche. Inoltre, in un post su X, il presidente Arévalo ha annunciato la sospensione delle lezioni e delle attività lavorative nei dipartimenti di Città del Guatemala, Escuintla e Sacatepéquez, nell’area sudoccidentale del paese.