Questa mattina, 9 luglio 2025, intorno alle ore 9.43, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 nel nostro Paese. Cittadini in allerta, individuato l’epicentro.

Scossa di terremoto in Italia, cittadini in allerta: individuato l’epicentro

Erano circa le ore 9.43 di questa mattina, 9 luglio 2025, quando è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 in Italia, precisamente nel Modenese.

La scossa si è sentita sia in città che in diverse comuni. L’epicentro è stato individuato dall’Ingv a San Felice Sul Panaro, a una profondità di 10 km. Secondo alcune testimonianze, la scossa si sarebbe sentita fino alla città di Mantova, in Lombardia.

Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 in Italia: nessun ferito

Come abbiamo appena visto, una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata questa mattina nel Modenese ma, secondo alcune testimonianze, la terra ha tremato anche a Mantova. Sui social infatti sono scattate subito le segnalazioni da parte degli utenti: “l’ho sentita bene, ero alla scrivania in ufficio”, “A Finale Emilia l’abbiamo sentita”, “Anche qui a San Prospero.” Fortunatamente la scossa di magnitudo 3.6 non ha provocato danni a persone e a cose, solo un grande spavento per tutti gli abitanti della zona.