Bambina di 3 anni muore in un incidente stradale: il padre guidava ubriaco

Il padre della bambina di tre anni, morta in un incidente nella notte tra sabato e domenica, è indagato per omicidio stradale

Aurora Brusa, di appena tre anni, è morta nella notte tra sabato 6 e domenica 7 luglio in un incidente stradale a Villabate, in provincia di Palermo.

Secondo le prime ricostruzioni l’auto, una Volkswagen Polo, è finita fuori strada per circostanze ancora da chiarire, schiantandosi contro un muro lungo via Natta. Alla guida c’era il padre, Rosario Brusa, ora sotto inchiesta per omicidio stradale.

Il padre guidava ubriaco e senza patente

Ulteriori indagini hanno rivelato che l’uomo, di circa quarant’anni, stava guidando senza patente, poiché gli era stata ritirata in precedenza, e che l’auto non era assicurata. Inoltre, al momento dell’incidente, presentava un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge, pari a 0,50 microgrammi per litro.

A bordo anche la madre e il fratello

La piccola Aurora è morta sul colpo. A bordo c’erano anche la madre e il fratello gemello, che fortunatamente sono rimasti illesi. Anche il 40enne non ha riportato lesioni. Attualmente i Carabinieri della compagnia di Misilmeri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia e stabilire le cause precise della morte della bambina. La salma è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale, dove verrà eseguita l’autopsia richiesta dalla Procura.