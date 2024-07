Va vanti senza sosta la guerra tra Russia e Ucraina e questa volta è la seconda ad aver eseguito con successo un attacco con dei droni colpendo la regione di Krasnodar. Durante l’assalto è stata non solo uccisa una bambina di sei anni, ma cinque persone sono state ricoverate in ospedale, al momento non sono chiare le loro condizioni di salute.

Guerra Russia-Ucraina: uccisa una bambina a Krasnodar

La notizia è stata condivisa su Telegram dal capo della regione Veniamin Kondratyev ed ha rivelato come il recente attacco con droni dell’Ucraina abbia causato il ferimento di cinque persone, tra cui due bambini, e la morte di una bambina di sei anni. L’assalto ha preso di mira Primorsko-Akhtarsk, che si trova nella regione di Krasnodar, nel sud della Russia.

Altri droni ucraini, diretti verso Rostov sul Don, nella parte meridionale del paese, sono stati invece abbattuti. La loro distruzione ha causato un incendio ai margini della città, ma a quanto pare non sono stati registrati feriti.

Bambina uccisa a Krasnodar: la risposta russa

Non si è fatto attendere il contrattacco della Russia dopo l’assalto da parte dell’Ucraina, l’esercito ha infatti lanciato ben 32 droni in sette regioni del paese che però sono stati tutti abbattuti dall’aeronautica di Kiev, lo ha confermato l’esercito con un messaggio su Telegram.