Incendio Tomorrowland, palco principale in fiamme: che ne sarà del festival?

Incendio Tomorrowland, palco principale in fiamme: che ne sarà del festival?

Un incendio ha devastato il palco principale del festival Tomorrowland, uno degli eventi di musica elettronica più famosi e attesi al mondo. Le fiamme hanno rapidamente distrutto una delle strutture simbolo dell’evento, gettando incertezza sull’inizio della manifestazione. Nel frattempo, le indagini sono in corso per capire le cause del rogo.

Incendio Tomorrowland, il palco principale distrutto

Un vasto incendio ha completamente danneggiato il palco principale del Tomorrowland, il celebre festival di musica elettronica che si tiene ogni anno a Boom, in Belgio.

Le fiamme, divampate improvvisamente nella giornata di ieri, hanno coinvolto la struttura simbolo dell’evento a pochi giorni dall’inizio del festival, previsto per venerdì 18 luglio. Al momento dell’incendio, si stima che circa mille membri dello staff fossero presenti nell’area, tutti evacuati senza alcun ferito.

Le prime indagini indicano che l’origine del rogo potrebbe essere legata a un malfunzionamento nelle installazioni pirotecniche utilizzate nel set del palco. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma le fiamme hanno avvolto la struttura in breve tempo, generando una densa colonna di fumo nero visibile anche da lontano. La procura di Anversa ha aperto un’inchiesta, anche se al momento si tende ad escludere cause dolose.

Incendio Tomorrowland, la decisione degli organizzatori: cosa succede al festival?

Nonostante il grave danno subito dal palco principale, gli organizzatori del Tomorrowland hanno confermato che il festival si svolgerà regolarmente nei due fine settimana programmati, dal 18 al 20 luglio e dal 25 al 27 luglio. Più di 100.000 partecipanti provenienti da tutto il mondo sono attesi a Boom, molti dei quali alloggeranno nel campeggio ufficiale “DreamVille”.

La line-up del primo weekend vedrà esibirsi numerosi DJ di fama internazionale, tra cui David Guetta, Armin Van Buuren, Lost Frequencies e Charlotte de Witte. Circa due terzi delle performance erano inizialmente pianificate tra il palco principale e il Freedom Stage, che rimane operativo.

Gli organizzatori stanno ora concentrando tutti gli sforzi nel trovare soluzioni alternative per garantire lo svolgimento degli eventi e mantenere intatta l’esperienza del festival.