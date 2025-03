Ultra Music Festival, marzo 2025: 5 artisti da non perdere

L’Ultra Music Festival di Miami è uno degli appuntamenti clou nel calendario internazionale dei festival con protagonista la musica elettronica. Da venerdì 28 a domenica 30 marzo 2025 l’Ultra in quel Bayfront Park a Miami: lo scorso anno ha radunato quasi 200mila persone provenienti da più di cento nazioni diverse. Tantissimi gli artisti in line-up, come da nostra collaudata prassi ecco i la nostra top five

ANYMA – tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 ANYMA ha incantato tutti alla Sphere di Las Vegas, con i suoi live show che hanno segnato un vero e proprio spartiacque tra il prima ed il dopo i suoi spettacoli che sono stati un autentico concentrato di musica, visual ed effetti speciali più che al top. All’Ultra ANYMA – al secolo Matteo Milleri, fondatore insieme a MRAK (Carmine Conte) dell’universo Afterlife – suona insieme a Solomun in modalità B2B, un sodalizio tra numeri uno destinato a rafforzarsi sempre di più.

sabato 29 – main stage

CHARLOTTE DE WITTE – Charlotte de Witte sa sempre come ridefinire ed ampliare i confini della musica elettronica. Miglior dj techno per la Top 100 della rivista DJ Mag per cinque anni consecutivi, la de Witte ha iniziato il 2025 come meglio non si poteva, anche e soprattutto con i tre sold out alla Flanders Expo della sua città, dove ha suonato insieme all’amica e collega Amelie Lens, un sodalizio rinforzato dalla loro recente EP “One Mind”. Charlotte de Witte rappresenta tutto quello che ci aspetta dai dj.

venerdì 28 – resistance megastructure

CARL COX – King Carl si presenterà all’Ultra con EVOLUTION, quello che non retorica definire il suo progetto più ambizioso di sempre. Armato di drum machine, sequencer, sintetizzatori e di un autentico arsenale di suoni, Carl Cox costruirà, modellerà e ricostruirà ogni traccia sul palco. Rigorosamente live. Svincolato dai confini dei DJ, dirigerà un’impressionante sinfonia di luci e suoni, un’autentica orchestra virtuale che soltanto un fuoriclasse come lui può pensare di creare e dirigere.

sabato 29 – resistance megastructure

DEADMAU5 – Joel Zimmerman, da tutti conosciuto come deadmau5 è uno dei produttori di musica elettronica più rispettati dei tempi moderni, forte di una serie di hit senza tempo quali “Sofi Needs A Ladder” e “I Remember” e di una discografia composta da ben sette album. I suoi show in giro per il mondo continuano a riempire stadi ed arene, così come non manca mai di confermarsi un artista sempre più all’avanguardia dal punto di vista tecnologico. All’Ultra si paleserà in una doppia veste, sabato e domenica.

sabato 29 e domenica 30 – worldwide stage

KOROLOVA – Originaria dell’Ucraina, la Korolova è una delle artiste più in ascesa in ambito house e melodic techno; nel 2024 ha ulteriormente rafforzato questo status piazzandosi al 60esimo posto nelle Top 100 Djs Poll dj DJ Mag e arrivando a suonare nei più importanti club e festival di tutto il mondo. Molto attiva come dj, altrettanto dinamica come produttrice discografica. A febbraio è uscita con il brano “Keep It Real” per Tomorrowland Music, questo mese è il turno del suo remix di “Say Hallo” dei Deep Dish per Armada Music.

sabato 29 – resistance the cove

Crediti fotografici foto d'apertura: ultra music festival - credits alive coverage charlotte de witte - credits marie wynants deadmau5 - credits matt barnes