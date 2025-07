RESISTANCE, Amnesia Ibiza: cinque artisti da non perdere

RESISTANCE, il dipartimento House e Techno di Ultra Music Festival è pronto per la sua estate ibizenca. RESISTANCE andrà infatti in scena all’Amnesia di Ibiza tutti i mercoledì dal 23 luglio al 17 settembre 2025 con Adam Beyer e ARTBAT resident ed una serie di autorevoli special guest, molti de...

RESISTANCE, il dipartimento House e Techno di Ultra Music Festival è pronto per la sua estate ibizenca. RESISTANCE andrà infatti in scena all’Amnesia di Ibiza tutti i mercoledì dal 23 luglio al 17 settembre 2025 con Adam Beyer e ARTBAT resident ed una serie di autorevoli special guest, molti dei quali si uniranno ad Adam Beyer per dj set in modalità b2b (ovvero una traccia a testa).

Tra i tanti artisti in cartellone a RESISTANCE, eccone cinque assolutamente da non perdere.

ADAM BEYER – autentico titano della techno, il dj e producer svedese è uno dei principali protagonisti della scena elettronica mondiale da oltre 30 anni. Merito in particolare di Drumcode, il suo marchio distintivo che si dispiega sotto forma di etichetta discografia, radioshow e tantissimo altro e che l’anno prossimo taglierà l’importante traguardo del suo trentesimo compleanno. La residenza di Adam Beyer a RESISTANCE arriva pochi giorni dopo l’uscita del suo nuovo album “Explorer Vol. 1”, composto da sedici tracce e che arriva vent’anni dopo l’uscita del suo ultimo album. Un autentico manifesto sonoro di quello che Adam Beyer rappresenta e divulga.

RESISTANCE resident

ARTBAT – Negli anni il duo ucraino composto da Artur Kryvenko e Vitaliy “Batish” Limarenko ha saputo dare una propria impronta ben definita alla loro musica, che oscilla sapientemente tra house e techno, con particolare attenzione nel declinare entrambi i generi in modalità melodic. Tutto questo anche e soprattutto con le loro produzioni discografiche ed i loro remix in particolare con la loro etichetta discografica UPPERGROUND, lanciata nel 2021 con molta attenzione diversi artisti emergenti; tante altresì le loro collaborazioni con artisti del calibro di David Guetta, Idris Elba e CamelPhat e per brand quali Emporio Armani, Grand Seiko, TikTok and Roblox.

RESISTANCE resident

NICOLE MOUDABER – dj, produttrice e promoter di origine libanese, Nicole Moudaber è da tempo una figura di spicco nella scena elettronica mondiale. Il suo sound si distingue per linee di basso profonde, groove ipnotici e quella giusta dose di momenti più dark. Fondatrice dell’etichetta discografica MOOD Records, la Moudaber ha collaborato con artisti del calibro di Carl Cox e Sin; lo scorso giugno ha lanciato la sua nuova label MoodCollective, per andare in cerca di nuovi talenti e nuove sonorità. Tutto questo sempre e comunque con spirito di servizio per le sue campagne da attivista per i diritti delle donne e delle minoranze e per ogni cambiamento possibile cambiamento sociale.

mercoledì 20 agosto 2025 (b2b con HI-LO)

RICHIE HAWTIN – Autentico pioniere dell’elettrica, nato nell’Oxfordshire e cresciuto in Canada, la sua scoperta e personalizzazione della Techno di Detroit l’ha portato ad avere un legame indissolubile con questa musica e con questa città sin dalla fine degli anni ottanta, anche e soprattutto con il suo alias Plastikman ed una serie di produzioni e set che hanno davvero segnato un’epoca. Il tutto accompagnato da progetti paralleli quali PLAYdifferently, piattaforma per lo sviluppo di nuove tecnologie per dj ed ENTER.Sake, che unisce musica e cultura con lo sguardo rivolto verso il Giappone. Suo è anche il recentissimo documentario “Kids Like Us” sulla scena underground degli anni novanta.

mercoledì 6 agosto 2025

VINTAGE CULTURE – Originario del Mato Grosso, il dj e producer brasiliano Vintage Culture è da tempo una figura di spicco nel panorama elettronico mondiale, grazie ad un sound House declinato nelle più svariate modalità, dalla deep alla progressive. Le sue produzioni discografiche mescolano atmosfere malinconiche e ritmi ipnotici e riescono ad unire nel dancefloor un pubblico alquanto variegato; tra le sue collaborazioni spiccano quelle con Tiësto, Martin Garrix e James Hype, così come da tempo è headliner in gran parte dei più importanti festival musicali in tutto il mondo. Nel 2024 è uscito il suo album “Promised Land”; sempre nel 2024 è entrato per la prima volta nei primi dieci posti della Too 100 DJs Poll di DJ Mag, collocandosi al nono posto.

mercoledì 17 settembre 2025 (closing party). One solo set + Adam Beyer b3b ARTBAT b3b Vintage Culture (debutto mondiale)

foto d’apertura di Mario Pinta, foto di Richie Hawtin di Willy van der Perre