Tragedia in Ucraina: incidente mortale tra minibus e autocisterna, 14 vittime

Quattordici persone sono decedute nel corso di un incidente mortale avvenuto nei pressi del villagio di Verkhiv, nella regione occidentale di Rivne, in Ucraina. C’è stato, per la precisione, uno scontro tra un minibus e un’autocisterna che ha provocato, oltre ai morti, anche un ferito. A renderlo noto il ministro degli Interni Ihor Klymenko, citato dai media locali. Tra le vittime si segnala anche un bimbo di 6 anni. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per opportuni accertamenti su quanto accaduto.

Tra le vittime, figura anche un bambino di sei anni. L’incidente ha avuto luogo vicino al villaggio di Verkhiv nel distretto di Rivne, portando le autorità a avviare un’inchiesta per chiarire le circostanze del tragico evento.

Un altro tragico sinistro lo scorso aprile

Oltre all’incidente avvenuto recentemente, ricordiamo anche un altro tragico sinistro verificatosi lo scorso maggio sempre a Rivne. Ventisette persone sono morte in quel caso mentre viaggiavano a bordo di un autobus scontratosi con un camion di carburante.