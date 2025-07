Orrore in Brasile, per l’esattezza a Rio De Janerio, dove un uomo di 35 anni è stato fatto a pezzi dal proprio coinquilino. A trovarne i resti la sorella.

Rio De Janeiro, lite tra coinquilini degenera in omicidio: la tragica scoperta della sorella della vittima

Sconvolgente quello che è accaduto a Rio De Janerio, in Brasile, per l’esattezza nella favela di Sao Carlos, nel quartiere Estàcio.

Thiago Lourenco Morgado, 35 anni, è stato ucciso dal suo coinquilino che poi ha cucinato, frullato e fatto a pezzi il corpo, al fine di disfarsi dei resti nel wc. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite, ma le indagini sono tutt’ora in corso. Dopo alcuni giorni senza notizie di Thiago, i familiari si sono preoccupati, con la sorella che è andata a casa del fratello (e dell’assassino) e ha trovato in frigorifero alcuni sacchetti con dentro i resti di Thiago.

Rio De Janeiro, lite tra coinquilini degenera in omicidio: fermato il presunto l’assassino

Come visto, dopo una lite, Thiago è stato ucciso e fatto a pezzi dal proprio coinquilino a Rio De Janeiro. I resti del corpo sono stati trovati dalla sorella in frigorifero. Il presunto assassino è stato arrestato in flagranza per omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Le indagini sono ancora in corso per capire tutti i dettagli del crimine.