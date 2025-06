L'omicidio si è consumato nella notte tra venerdì e sabato all'interno di un appartamento in via Don Vercesi.

Omicidio a Bresso, in provincia di Milano: un uomo di 44 anni è stato ucciso da un coinquilino dopo una violenta lite in casa.

Bresso, violenta lite tra coinquilini finisce in tragedia

In un appartamento di Via Don Vercesi a Bresso, in provincia di Milano, nella notte tra venerdì e sabato si è consumata una tragedia.

Una violenta lite tra coinquilini è finita con la morte di un 44enne, di origine nordafricana. L’uomo viveva con due coinquilini, suoi connazionali e, quando i militari sono giunti nell’abitazione, dopo che i vicini hanno dato l’allarme, hanno trovato il 44enne riverso a terra e privo di vita. Gli inquirenti stanno già indagando per capire come si sono svolti i fatti.

Lite tra coinquilini finisce in tragedia: 44enne ucciso a pugni in faccia

I due coinquilini del 44enne ucciso a Bresso sono stati portati in Caserma e, dalle prime dichiarazioni, pare che la lite sia scoppiata per futili motivi. L’autopsia sul corpo della vittima stabilirà con esattezza le cause della morte, per il momento si ipotizza che l’uomo sia stato ucciso a mani nude, con una raffica di pugni in faccia, anche perché non sono stati trovati in casa oggetti contundenti. L’uomo accusato di omicidio è un 41enne connazionale della vittima.