Lite tra coinquilini a Fuorigrotta, muore 63enne: in carcere un 46enne

Lite tra coinquilini a Fuorigrotta, muore 63enne: in carcere un 46enne

Un uomo di 63 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in via Venezia Giulia, nel quartiere Fuorigrotta a ovest di Napoli.

La morte dell’uomo a Fuorigrotta

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei Carabinieri della stazione di Fuorigrotta, l’uomo, Gennaro Fedele, sarebbe morto dopo una lite con il suo coinquilino, un napoletano di 46 anni. Quest’ultimo è stato bloccato sul posto dai carabinieri.

Il tragico episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, intorno a mezzogiorno, quando i residenti del civico 50 di via Venezia Giulia hanno sentito urla e rumori provenire dall’abitazione. A tal proposito, hanno allertato le forze dell’ordine che si sono precipitate sul luogo.

Uomo morto a Fuorigrotta: l’arresto del coinquilino

Per la morte dell’uomo è stato arrestato Gennaro Angiolino, 46enne. Dal suo racconto sarebbe emerso che la lite tra i due è nata per questioni legate alla droga. Angiolino, in preda alla rabbia, avrebbe colpito Fedele con numerosi pugni, causando gravi ferite che ne hanno provocato la morte.

L’uomo è stato portato nel carcere di Poggioreale, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini.

Le indagini sul corpo della vittima

Nel frattempo, la salma del 63enne è stata posta sotto sequestro e verrà sottoposta ad autopsia per stabilire con certezza le cause del decesso.