La tragica notizia dell’omicidio di un autotrasportatore di 59 anni e di origine indiana avvenuto nella frazione di Carmignano, provincia di Prato, ha scosso profondamente la comunità locale. L’uomo, residente in Lombardia nella zona di Mantova, era solito recarsi nel distretto tessile di Prato per ritirare abiti destinati all’esportazione in Germania, come faceva di frequente.

Omicidio Prato, rapina finita nel sangue

L’uomo è stato ucciso a coltellate durante una rapina; la scoperta del suo corpo senza vita è stata fatta dai suoi stessi colleghi, che erano a bordo di un altro mezzo e che hanno lanciato l’allarme dopo aver notato la sua assenza e non averlo visto tornare. Questo tragico evento, avvenuto durante la notte ha generato una forte ondata di dolore e sgomento nella zona.

Le autorità competenti, in particolare i carabinieri, hanno avviato immediatamente indagini approfondite, esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona e conducendo ricerche per individuare i responsabili di questo vile crimine, che probabilmente sarebbero due.

La comunità si stringe attorno alla famiglia e agli amici della vittima, offrendo loro conforto e solidarietà in questo momento di profonda tristezza. Si spera che i responsabili vengano presto identificati e portati davanti alla giustizia per rispondere di questo terribile atto.