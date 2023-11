Indagini per omicidio e rapina per la morte di Matthew Perry: la polizia di Los Angeles ha asserito che si tratti di una “procedura standard”.

In relazione alla morte dell’attore Matthew Perry, gli investigatori della polizia di Los Angeles hanno riferito che è stata aperta un’inchiesta per omicidio e rapina: nonostante non siano stati trovati segni di lotta o effrazione, le indagini sono in corso.

Morte Matthew Perry, indagini per omicidio e rapina

In attesa che i risultati dei test richiesti in sede di esame autoptico vengano comunicati al medico legale che poi determinerà le cause e le modalità del decesso di Matthew Perry, l’ipotesi più plausibile al momento è che l’attore sia morto per annegamento. Intanto, gli investigatori di Los Angeles stanno continuando a indagare, passando al setaccio le ultime ore di vita dell’ex star di Friends.

A dare l’allarme e contattare i soccorsi, era stato l’assistente di Perry che, dopo essere arrivato a casa dell’uomo, lo ha trovato privo di sensi nella sua jacuzzi. All’arrivo dei soccorritori, tuttavia, la star era già morta.

L’inchiesta

I primi esamini effettuati sui resti dell’attore hanno escluso la presenza di tracce di Fentanyl e metanfetamine. Nonostante si ipotizzi che Perry sia morto per annegamento dopo essere stato colto da un malore improvviso, il dipartimento di polizia di Los Angeles ha aperto un’inchiesta preliminare per omicidio e rapina in virtù dello status di celebrità della vittima. Le autorità, tuttavia, hanno confermato che non sono stati rinvenuti segni di lotta o effrazione nella casa dell’ex volto di Friends.

Morte Matthew Perry, la polizia sulle indagini per omicidio e rapina

In merito alle indagini, la polizia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tmz. “La divisione rapine e omicidi sta cercando di assicurarsi che non ci sia nulla di nefasto coinvolto nella morte di Matthew, ed è normale che l’RHD prenda l’iniziativa su casi di alto profilo perché l’RHD ha l’esperienza e la manodopera necessarie”, ha spiegato il dipartimento di polizia di LA, sottolineando che l’apertura dell’inchiesta rappresenta una procedura standard.