Una tiktoker è stata cacciata da un ristornate all you can eat dopo 4 ore e mezza, colpevole di aver mangiato troppo.

Cacciata dal ristorante all you can eat

È successo a Madison, una famosa tiktoker, cacciata dal ristorante cinese Hibachi, che dopo 4 ore e mezza l’ha accusata di aver mangiato troppo.

Come dei tipici buffet, i ristoranti che aderiscono alla formula ‘all you can eat’ permettono ai propri ospiti di pagare un prezzo fisso e mangiare senza limiti.

In questo specifico caso, il commensale in sala era una giovane tiktoker, che pubblica video in cui mangia per ore quantità enormi di cibo nei locali con formula a buffet. Solo per citare un esempio, nelle ultime due sfide Madison ha passato 12 ore a mangiare al Golden Corral e al Pizza Buffet, senza essere cacciata.

Questa volta Madison voleva sfidarsi in un ristorante cinese, che non ha gradito il comportamento della ragazza. Accusata di aver mangiato troppo, abusando della formula all you can eat, Madison è stata cacciata dal ristorante: al suo ritorno dalla toilette, infatti, ha trovato tutti i piatti ripuliti. “Dicono che ho mangiato troppo a un buffet all you can eat. – scrive ironicamente Madison ai suoi followers – Forse ho preso tutto ciò che potevo mangiare”.