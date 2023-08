A Ostuni non si parla d’altro. Uno dei ristoranti più famosi della “città bianca“, in provincia di Brindisi, è fino al centro di un caso. Una vera e propria bufera social ha investito l’Osteria del tempo perso, ristorante che sul proprio sito web imponeva ai propri clienti delle regole in stile militare.

Le regole

Sono tre quelle più bersagliate dagli utenti: “Hai a disposizione due ore per goderti il tuo pasto, incluso il tempo impiegato dal ritardo” (fissato in massimo 15 minuti, pena la cancellazione della prenotazione). E ancora: “Per motivi logistici, possono accedere solo bambini al di sopra dei 6 anni“, “è obbligatoria la consumazione di almeno due portate principali per persona (dessert e contorni non sono portate principali)“.

Quasi tutto cancellato, ora, fatta eccezione per i cani che continuano a non essere ammessi e per la prenotazione del tavolo che viene cancellata dopo 20 minuti.

Le spiegazioni

Per quanto riguarda i bambini, spiegano dal locale: “Ci sono prenotazioni di cui non conosciamo i componenti e ci ritroviamo con le sale con più passeggini. Iniziano i pianti o quello che volete, tipo un cambio pannolino sul tavolo. Abbiamo voluto difenderci con queste regole per non dover ledere con le parole la maleducazione“.

Le portate da ordinare devono essere almeno due: “Mi dispiace ma non possiamo lavorare con tavoli di quattro persone che prendono due pietanze da dividere, più una bottiglia d’acqua e tenere occupato il posto per tutta la serata“.

Il tempo per poter consumare il pasto è stabilito per 2 ore: “Vi assicuro che è stato solo scritto, e forse abbiamo sbagliato, ordinazioni e consumazione tra una portata e l’altra a volte hanno sfiorato le 4 ore e quando queste ore combaciano con la chiusura della cucina e l’orario di lavoro del cameriere, vi assicuro che non è facile. I nostri collaboratori hanno degli orari, non sono schiavi“.

