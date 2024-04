Nella mattinata di oggi, lunedì 29 aprile, un incendio ha interessato il ristorante dell’albergo Marina Uno a Lignano Riviera, nel comune di Lignano Sabbiadoro.

Incendio a Lignano Riviera

La struttura ricettiva non aveva ancora aperto al pubblico, per questo motivo il rogo divampato all’interno del ristorante Newport non ha causato feriti. Solamente due persone sono state accompagnate in ospedale per degli accertamenti, entrambe sarebbero rimaste intossicate dal fumo. Secondo le prime ricostruzioni dall’hotel si sarebbero levate delle fiamme e una coltre nera. A darne notizia è stato il Messaggero Veneto. Successivamente sui social sono stati condivisi alcuni video dell’accaduto, diventati ben presto virali.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco con numerose squadre di soccorritori, che hanno lavorato per sedare l’incendio e per mettere in sicurezza l’area. Al momento non è ancora chiaro che cosa abbia determinato il propagarsi delle fiamme. “In fiamme il tetto del ristorante di un hotel a Lignano Sabbiadoro, evacuate le persone al suo interno: dalle 13 di oggi i Vigili del fuoco al lavoro. Incendio spento, in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza del locale coinvolto” hanno dichiarato i Vigili del fuoco in un post su X.