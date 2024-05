Emergenza maltempo in Lombardia: dopo il Lambro esondato anche il Seveso

A causa della pioggia incessante nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono verificate esondazioni e allagamenti: esondati il Lambro e il Seveso.

Massima allerta per il Seveso esondato

A Milano dopo il Lambro è esondato anche il Seveso con allagamenti nei quartieri di Niguarda e chiusi al traffico viale Cà Granda, Bicocca e Isola.

Il fiume Seveso è esondato nonostante l’azionamento della vasca di laminazione a Bresso: ha retto 10 ore. L’assessore milanese alla Sicurezza Marco Granelli aveva già lanciato l’allarme sui social:

«La vasca è completamente piena, a breve il Seveso esonderà a Niguarda e per l’ennesima volta allagherà i quartieri. Questo perché come abbiamo sempre detto una vasca da sola non basta».

L’assessore prima dell’evento sottolineava la necessità di tutte le vasche: quella di Senago, quella di Lentate, quella di Paderno-Varedo, invitando la Regione a non perdere un minuto perché i quartieri di Milano devono vivere tranquilli.

Disagi a causa degli allagamenti in Lombardia

L’autostrada A4 è chiusa fra i caselli di Castegnato, nel Bresciano, e Cavenago, in provincia di Monza, in direzione di Milano a causa del maltempo e per allagamenti è chiusa anche l’uscita di Monza.

Sulla A1 si sono registrati 6 chilometri di coda a causa della chiusura dell’uscita di Fiorenzuola per allagamenti.

L’allerta proseguirà anche nella giornata di domani, giovedì 16 maggio. Secondo le previsioni, fenomeni intensi continueranno a colpire Piemonte e Lombardia per poi scivolare verso Emilia, Veneto e gran parte del Nord-Est.