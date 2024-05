Correggio, bus in fiamme: allarme in pieno centro

Correggio, bus in fiamme: allarme in pieno centro

Un autobus di linea è andato in fiamme a Correggio, Emilia Romagna, poco prima delle otto del mattino di mercoledì 15 maggio.

Correggio, bus in fiamme: allarme in pieno centro

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme, mentre i soccorsi sanitari hanno prestato assistenza ai passeggeri per eventuali intossicazioni da fumo.

L’incidente ha coinvolto un gruppo di studenti diretti agli istituti scolastici per iniziare la giornata di lezioni, nel centro storico di Correggio, Emilia Romagna, come riporta Il Resto del Carlino. Il conducente ha prontamente evacuato i passeggeri e l’area è stata chiusa per motivi di sicurezza. Una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza e un’esplosione hanno caratterizzato l’evento, suscitando preoccupazione nella comunità locale.

Allarme per un bus in fiamme a Correggio

Al momento, sono in corso accertamenti per valutare eventuali effetti dannosi sull’ambiente provocati dal fumo dell’incendio. Le autorità competenti stanno investigando sulle cause dell’evento e sulle misure necessarie per garantire la sicurezza pubblica e la tutela dell’ambiente. L’incidente rappresenta un evento di rilievo che ha richiesto una risposta rapida e coordinata da parte dei servizi di emergenza. La sicurezza dei passeggeri e la protezione dell’ambiente sono le priorità durante la gestione di situazioni di emergenza di questo genere.