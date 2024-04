L'ospedale Santa Chiara di Trento ha preso fuoco per motivi ancora non chiari, nella mattinata del 24 aprile. I pompieri sono sul posto e le forze dell'ordine tentano di ricostruire i fatti. Nessun ferito né vittima nel rogo.

All’alba di mercoledì 24 aprile, l’ospedale Santa Chiara di Trento ha preso fuoco per ragioni ancora non chiare. Le fiamme si sono sviluppate al secondo piano e miracolosamente, non ci sono stati feriti.

Incendio nell’ospedale Santa Chiara di Trento

Momenti di panico nell’ospedale Santa Chiara di Trento, dove un ambulatorio di endoscopia al secondo piano ha preso fuoco nella mattina del 24 aprile.

Nessun paziente è rimasto ferito e non ci sono stati evacuati, ma la situazione ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’edificio e valutarne le condizioni in seguito al rogo.

Sono ancora in corso le operazioni di bonifica e l’origine dell’incendio è ancora da chiarire.

Nessun paziente è rimasto ferito nell’incendio a Trento

Stando alle informazioni emerse in merito, apprendiamo che nel luogo dove si è scatenato l’incendio, non c’erano pazienti e quindi nessuno è rimasto ferito.

I pompieri e volontari hanno lavorato con autoscala e piattaforma, domando il rogo in circa un’ora, senza disporre nessuna evacuazione perché appunto gli spazi interessati dalle fiamme erano vuoti.

Sul posto è stato attivato anche il personale dell’Azienda sanitaria.

Le forze dell’ordine intanto stanno indagando sulle cause delle fiamme, che in poco tempo hanno creato un’altissima colonna di fumo sopra la struttura, ben visibile da diverse zone della città di Trento.

Attendiamo gli ultimi aggiornamenti per capire realmente cosa è accaduto.