Usa, bambino muore abbracciato al fratello minore in un incendio

Due bambini sono morti in un incendio che ha distrutto la loro casa. Il più grande avrebbe tentato di salvare il fratellino minore.

La tragedia

La tragedia è avvenuta a Clifton, in Virginia (Usa), lo scorso 10 aprile quando, per cause ancora ignote, un’abitazione ha preso fuoco. Nell’incendio sono morti due fratelli di 6 e 3 anni: William e Zachariah. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti hanno trovato al piano superiore il fratello maggiore abbracciato al minore, nel tentativo di salvarlo.

I bambini sono stati trasportati in gravissime condizioni in ospedale.

La morte dei due bambini

Nonostante gli sforzi dei medici, entrambi i bambini sono morti per le ferite riportate, in ospedale, pochi giorni dopo l’incendio e nonostante ci fossero stati incoraggianti segni di ripresa.

La famiglia ha deciso di donare i loro organi.

Il papà, James Brice, ha ricordato come William si fosse sempre preso cura del fratellino fin dal giorno della sua nascita: “Se avesse voluto scappare, avrebbe potuto farlo, ma crediamo che abbia visto il fratello in difficoltà e sia tornato indietro per proteggerlo.”