Compleanno in rosso per Chiara Ferragni: alla festa anche Diletta Leotta

Chiara Ferragni ha compiuto 37 anni il 7 maggio. La regina delle influencer ha festeggiato in un noto locale milanese con molti amici e uno splendido abito rosso. Chiaramente senza "il suo" lui.

Chiara Ferragni ormai si gode la sua vita da single e anche in un momento difficile della sua vita fra ipotesi di truffe e separazione dal marito, non ha voluto privarsi della gioia di festeggiare il suo compleanno. Il 7 maggio ha spento 37 candeline e ha scelto una nota location milanese per l’evento. E ha scelto un look total red.

Il compleanno in rosso di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha festeggiato il primo compleanno dopo tanti anni, senza Fedez, che invece era a Roma per il processo contro Codacons.

Nonostante stia affrontando non proprio un periodo roseo lavorativamente e privatamente parlando, l’imprenditrice digitale non ha perso il suo sorriso e ha voluto passare una bella serata con le amiche per festeggiare.

La giornata del compleanno di Chiara è iniziata in famiglia, con i piccoli di casa che hanno soffiato le candeline insieme a lei, poi c’è stata la festa in ufficio con tutto il suo staff e infine un dolce speciale con la madre e le sorelle. Poi è arrivato il party scintillante in un noto locale milanese.

Il party di Chiara Ferragni con le amiche più intime

La super festa con cui Chiara ha voluto festeggiare con le amiche, è andata in scena in un locale di Milano e per l’occasione, ha scelto un abito rosso a sottoveste con due rose di seta a coprire il seno.

Fra gli invitati, gli amici di sempre, come: Diletta Leotta, Veronica Ferraro, Francesca Muggeri, Chiara Biasi, Gilda Ambrosio, Cristina Bernardini, Nicola Brognano, Gianluca Omodeo, Filippo Fiora, Martina Maccherone e molti altri.

Già da alcuni giorni, l’influencer ha iniziato a festeggiare in una vacanza a Malibu.