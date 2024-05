Sabato 18 maggio si è svolta la puntata finale di Amici 23, che ha regalato al pubblico moltissime emozioni.

Angelina Mango: cosa è successo durante la finale di Amici 23

La finale, trasmessa in diretta e non registrata, ha offerto agli spettatori la possibilità di scegliere il vincitore tramite il televoto, incoronando Sarah come la preferita. Uno degli ospiti più attesi era proprio la vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, Agenlina Mango, che ha infiammato lo studio esibendosi sul palco. Accolta da una standing ovation, la cantante ha eseguito prima un medley dei suoi successi e poi ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo “Melodrama”

Pronto il nuovo album

La vincitrice del circuito canto di Amici 22, è tornata sul palco del talent show con una performance magica. La serata è stata resa ancora più speciale dalla presentazione di Maria De Filippi: “Il 31 maggio uscirà il suo novo album. Il 24 maggio uscirà invece il nuovo brano di Angelina Mango“. La sua esibizione, energica e coinvolgente, ha raccolto consensi unanimi sui social, dove i fan hanno lodato non solo la sua voce ma anche la coreografia.

Al via al nuovo tour

Presto Angelina partirà per un nuovo tour che la porterà sia in Italia che in tante altre città europee, con nuove date che verranno annunciate nelle prossime settimane. Il successo della giovane cantante è in continua ascesa e certamente continuerà a stupire i fan con nuove hit.