Franco Di Mare, con la prima moglie, aveva adottato la figlia Stella, nata durante la guerra in Bosnia. Aveva solo 10 mesi e la loro storia è stata raccontata in una fiction Rai.

Franco Di Mare aveva parlato pubblicamente della sua malattia, spiegando che era collegata ai tanti servizi effettuati come inviato di guerra, soprattutto nella ex Jugoslavia, da dove proviene la figlia Stella. Quando il giornalista aveva 35 anni, infatti, si trovava a Sarajevo per documentare la guerra in Bosnia. Lì ha deciso di adottare una bambina di soli 10 mesi, che aveva incontrato in un orfanotrofio della città.

“Andai perché era stato colpito da una granata. Fu una fortuna che solo in due rimasero feriti. Non fu un atto di eroismo: io mi sono innamorato di una neonata, ci siamo un po’ scelti. Io non mi sento generoso, ho fatto di tutto per portarla via da Sarajevo ma in realtà non ho salvato nessuno. Lei, piuttosto, ha salvato me” aveva raccontato nel 2019 a L’ora solare. Il giornalista ha poi raccontato la loro storia nel romanzo “Non chiedere perché” e nel 2015 è stata fatta una fiction per Rai Uno, con Beppe Fiorello, dal titolo “L’angelo di Sarajevo“.

Franco Di Mare morto a causa di un mesotelioma

Franco Di Mare è morto a causa di mesotelioma. Aveva annunciato di essere malato a Che tempo che fa, spiegando che la malattia era dovuta all’amianto presente nell’aria, che probabilmente ha respirato quando lavorava come inviato.

La notizia della sua morte è stata data dalla famiglia del giornalista. “Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie” è stato l’annuncio ufficiale.