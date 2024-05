Fedez ha fatto un nuovo tatuaggio. Il cantante è a Roma per l'udienza contro il Codacons e ne ha approfittato per un nuovo disegno sul suo corpo, precisamente sulle mani.

Fedez sta vivendo un momento molto particolare della sua via. In visita a Roma per l’udienza della causa contro il Codacons, che lo vedeva accusato di calunnia, il cantante ha scelto un disegno particolare per decorare una parte insolita del corpo.

Fedez e il processo contro il Codacons

Il rapper è al centro del gossip per quello che sta accadendo con Chiara Ferragni. I due infatti sono separati e in effetti la breve trasferta a Roma per la causa contro il Codacons, è arrivata proprio nei giorni del compleanno di lei.

Dunque, un viaggio che ha confermato la loro divisione, infatti il cantante si è spostato da solo e dopo aver lasciato il Tribunale di Piazzale Clodio con la sentenza a favore e la vicina fine del procedimento prevista per il 17 giugno, ha parlato brevemente con i giornalisti.

Il processo contro il Codacons va avanti da 4 anni e i fatti riguardano presunti banner ingannevoli comparsi sul sito dell’Associazione e legati a una raccolta fondi a sostegno dell’emergenza Coronavirus.

Il tatuaggio di Fedez

Il breve viaggio nella capitale è stato positivo per il cantante, che è stato scagionato dall’accusa di calunnia ma è stato anche utile per farsi un nuovo tatuaggio.

Direttamente dal balcone del suo hotel, che affaccia sulla suggestiva Piazza del Popolo, Fedez ha deciso di tatuare sui palmi delle mani, la Creazione di Adamo, come a indicare che nell’ultimo periodo è costantemente giudicato da chiunque.

Nonostante sia pieno di disegni sul suo corpo, questo è stato particolarmente doloroso e infatti nel post Instagram vediamo diverse smorfie di sofferenza. Alla fine però, il risultato è stato soddisfacente.