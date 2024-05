Sembra che l’esperienza di Myrta Merlino come conduttrice di Pomeriggio 5 sia ormai agli sgoccioli. E con questo forse anche l’intero lavoro per Mediaset. La stessa Merlino, con una frase su Instagram, sembra proprio voler rivolgere una stoccata a Pier Silvio Berlusconi.

La conduzione di Pomeriggio 5

Myrta Merlino, precedente volto di La7, è arrivata a Mediaset e a Pomeriggio 5 solo lo scorso anno, nel 2023, scalzando la storica conduttrice del programma, Barbara D’Urso. I numeri realizzati da Merlino non hanno però fatto rimpiangere la ex conduttrice. Si parlava infatti di 1,4 milioni di telespettatori il 6 dicembre 2023 e 1,6 milioni di telespettatori il giorno precedente (realizzando uno share del 14% per il 6 e del 16% per il 5).

Possiamo quindi concludere che, in termini di ascolti, Barbara D’Urso sia stata decisamente surclassata dalla nuova arrivata.

La frecciatina a Pier Silvio Berlusconi

Sono in molti però a ritenere che Myrta Merlino sia pronta ad andarsene. Non sarebbe certo la prima conduttrice che, negli ultimi mesi, abbandona una rete per approdare in nuovi lidi più felici.

E la foto che Merlino ha pubblicato su Instagram mentre si trova in ascensore, accompagnata dalla frase “la vita offre diverse porte, bisogna decidere quali aprire e quali chiudere” sembra suggerire proprio una frecciatina nei confronti di Pier Silvio Berlusconi.