Juliana Moreira, tornata in Italia dopo una sorpresa in Honduras al marito Edoardo Stoppa, sta continuando a seguire con attenzione l’Isola dei Famosi. Nelle ultime ore, si è scagliata contro un concorrente, tirando in ballo anche i telespettatori che lo votano.

Isola dei Famosi: Juliana Moreira contro un naufrago

Dopo aver trascorso qualche giorno in Honduras in compagnia del marito Edoardo Stoppa e degli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi, Juliana Moreira è tornata in Italia. Ovviamente, continua a seguire il reality honduregno e ha gioito quando il padre dei suoi figli è stato eletto come primo finalista. Al contrario, si è arrabbiata quando Artur Dainese è stato salvato ancora una volta dall’eliminazione.

Le critiche di Juliana Moreira ad Artur Dainese

Dopo che Artur si è salvato dall’ennesimo televoto, Juliana Moreira si è lasciata andare ad uno sfogo social. Via Instagram, ha tuonato:

“Per me è un no. Sono d’accordo con Sonia Bruganelli, Dario Maltese e Greta, ma anche tutti gli altri. Ma com’è possibile che lui vada avanti? No, io dico no”.

La critica ai telespettatori dell’Isola dei Famosi

Così come gli opinionisti dell’Isola dei Famosi, ossia Sonia Bruganelli e Dario Maltese, Juliana non apprezza per niente Artur. Oltre ad aver espresso il suo giudizio, la Moreira ha tirato in ballo i telespettatori che continuano a votarlo. La moglie di Stoppa ha concluso: