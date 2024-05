Chiara Ferragni ha condiviso un video su TikTok in cui si mostra mentre piange. Il filmato ha subito attirato l’attenzione dei fan, raggiungendo 50 mila like in un’ora. Perché l’imprenditrice si è abbandonata alle lacrime?

Chiara Ferragni crolla su TikTok: perché piange in video?

Da tempo, ormai, Chiara Ferragni è tornata ad essere presente sui social h24. Non può più condividere contenuti con i volti dei figli Leone e Vittoria, ma la sua attività virtuale, ad eccezione delle mille sponsorizzazioni di prima, ha ripreso a pieno ritmo. Nelle ultime ore, ha postato un video su TikTok in cui si mostra mentre piange. Perché si è abbandonata alle lacrime in modo così plateale?

Chiara Ferragni in lacrime: è colpa dell’amore

A didascalia del video in cui piange su TikTok, Chiara ha scritto:

“Ridotta così leggendo tutte le storie di questo trend”.

Il trend in questione mostra video e foto di coppie innamorate, sulle note della canzone Le Parole Più Grandi di Coez. Il filmato della Ferragni in lacrime ha riscosso un grande successo: 50 mila like in un’ora.

Tra i commenti al video in cui piange, ce n’è uno di un fan che ha tirato in ballo Jacob Elordi. Si legge:

“Chiara lo farai fra poco con Jacob Elordi”.

Il riferimento all’attore non è causale. Quando era ancora in coppia con Fedez, la Ferragni aveva candidamente ammesso di provare una certa attrazione per l’interprete di Euphoria. Non a caso, Chiara ha piazzato un bel like al commento della fan.