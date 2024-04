Chiara Ferragni è ufficialmente tornata su Instagram dopo due settimane di assenza. Tutti i retroscena e le motivazioni di questo silenzio sui social network.

Chiara Ferragni torna su Instagram dopo due settimane di assenza

Chiara Ferragni è ufficialmente tornata su Instagram. Il silenzio social dell’influencer, che nelle ultime due settimane è comparsa solo nelle storie della madre e delle sorelle, è finito. Si tratta di un record per lei, che ha basato gran parte della sua vita sull’esposizione mediatica.

Chiara Ferragni ha deciso di tornare sui social per supportare l’amico Francesco Vezzoli, in occasione dell’inaugurazione della mostra “Musei delle Lacrime” organizzata a Venezia dentro il Museo Correr. Si è mostrata con un abito nero con spacco vertiginoso, tornando alla ribalta in modo molto significativo, con quello che è già stato definito il suo Revenge Dress.

Chiara Ferragni torna sui social: i retroscena

Probabilmente questo ritorno in scena, con il suo Revenge Dress, vuole mostrare una Chiara Ferragni più sicura, pronta a mostrarsi sui social dopo un periodo necessario per riprendersi da tutto quello che è successo. L’influencer si è allontanata dai riflettori per tutelarsi in questo momento difficile, tra i problemi del Balocco-gate e il divorzio. La nuova vita da single di Fedez, molto più predisposto alla vita sociale, alle nuove amicizie, ai rapporti professionali in America, ha avuto un ruolo importante.

Ora i fan dei Ferragnez hanno il timore che tra accordi per la custodia dei figli e questioni economiche l’addio tra Fedez e Chiara possa diventare una questione sempre più spiacevole, come è già accaduto per altre coppie famose. Cosa accadrà dopo questo stop di due settimane dai social? Ai fan non resta che attendere nuovi sviluppi.