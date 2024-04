Dopo un lungo silenzio, Chiara Ferragni è tornata sui social. L’imprenditrice ha condiviso una serie di scatti che la ritraggono a Venezia, in splendida forma. Le critiche sono arrivate puntuali come un orologio svizzero.

Chiara Ferragni torna sui social: piovono critiche

Da quando è esploso il caos del pandoro Balocco, Chiara Ferragni è presente sui social a giorni alterni. Nelle ultime ore, è tornata a postare contenuti e i fan sono rimasti senza parole. L’avevano lasciata addolorata e dismessa con i figli ritratti di spalle e l’hanno ritrovata a Venezia, in splendida forma.

Chiara Ferragni sorridente a Venezia

Nelle immagini postate su Instagram Chiara Ferragni appare sorridente come non mai. Si trova a Venezia per l’esibizione in un museo dell’amico Francesco Vezzoli e ne ha approfittato per farsi scattare qualche foto professionale. E’ stato proprio il suo bellissimo sorriso ad attirare le critiche dei fan.

Le critiche a Chiara Ferragni

Tra i tanti commenti arrivati al post di Chiara Ferragni si legge: “E’ iniziata la guerra ‘sto meglio di te’?“, oppure “Ma non stavi soffrendo??? Ahhh, i soldi“, o ancora “Credo non sia corretto far finta di non essere nel marasma e far finta che vada tutto bene. Non sei più Chiara“.