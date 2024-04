Daniele Radini Tedeschi aveva temporaneamente lasciato il resto dei compagni e i telespettatori non avendolo visto nemmeno durante i daytime hanno ipotizzato un altro addio, ma non sarà così.

A rientrare in gioco ufficialmente sarà Daniele Radini Tedeschi, che spiegherà i motivi del suo allontanamento. Tuttavia, è stata già smentita l’ipotesi che possa ritirarsi anche lui. Invece, c’è curiosità di capire come reagiranno gli altri concorrenti.

Si parlerà anche dell’addio di Pietro, dopo che ha creato scompiglio e discussioni, nel gruppo, per diverse settimane.

«Chiedo scusa a tutti per quello che ho detto. Mi dispiace se ho ferito qualcuno, vi auguro l’esperienza più bella del mondo. Vi saluto perché io vivo questa esperienza secondo la mia interiorità. Ho sentito che il mio percorso in questo gioco è giunto al termine. Ho deciso di porgere le ultime parole. Sono contento di averci a che fare adesso per un ultimo saluto».