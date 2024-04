All’Isola dei Famosi potrebbe nascere presto la prima coppia. Stiamo parlando di Artur Dainese e Khady Gueye, che negli ultimi giorni sono apparsi sempre più vicini.

L’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi, anche se fino ad oggi è stata condita solo da momenti soporiferi e ritiri più o meno scontati, potrebbe ancora dare qualche soddisfazione. Nelle ultime ore, due concorrenti sono apparsi sempre più vicini. Stiamo parlando di Artur Dainese e Khady Gueye.

La prima e ultima coppia dell’Isola dei Famosi 2024 potrebbe essere formata da Artur e Khady. I due hanno guardato insieme le stelle, poi si sono seduti attorno al fuoco e si sono goduti la serenata di Joe Bastianich. Anche gli altri naufraghi si sono accorti del particolare feeling che hanno i due.

Valentina Vezzali e Alvina Verecondi Scortecci, pur notando l’alchimia tra Artur e Khady, non hanno potuto fare altro che interrompere un momento di dolcezza:

“Scusate se vi interrompiamo, ma volevamo fare un sonnellino pomeridiano. Se non è un problema andate a fare pucci pucci un po’ più in la se non è troppo disturbo“.