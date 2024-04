Isola dei Famosi, Artur ferisce Greta con il machete: come sta la naufraga?

Primo incidente all’Isola dei Famosi 2024. Artur Dainese ha ferito Greta Zuccarello con il machete. Un gesto involontario, che però ha inasprito l’antipatia che c’è tra i due naufraghi.

Isola dei Famosi: Artur ferisce Greta con il machete

L’Isola dei Famosi 2024 è iniziata da una manciata di giorni, ma le prime incomprensioni sono già venute a galla. Tra i concorrenti che non sembrano troppo affini ci sono Artur Dainese e Greta Zuccarello. Ad acuire i problemi tra loro è stato un incidente del tutto involontario: lui ha ferito lei con il machete.

Isola dei Famosi: l’incidente tra Artur e Greta

L’incidente tra Artur e Greta è andato in scena poco dopo l’arrivo dei concorrenti sull’Isola. Durante l’apertura di una cassa contenente gli oggetti necessari per la sopravvivenza sulla playa, Dainese ha preso in mano il machete e ha inavvertitamente ferito la Zuccarello.

Isola dei Famosi: Greta reagisce male al gesto di Artur

Appena Greta si è resa conto di essere stata ferita dal machete e che lo stesso era nelle mani di Artur ha dato vita ad una specie di scena madre, la prima dell’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi. E’ bene sottolineare che parliamo di un graffietto e non di una lesione mortale. Dainese, dal canto suo, ha subito chiesto scusa per l’incidente.