Lunedì 8 aprile 2024 torna in onda su Canale 5 la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Per la prima volta al timone ci sarà Vladimir Luxuria, mentre come opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Vediamo quali sono tutte le novità.

Isola dei Famosi 2024: tutte le novità

Ormai ci siamo: lunedì 8 aprile torna in onda l’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi. Al timone per la prima volta ci sarà Vladimir Luxuria, mentre come opinionisti ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese. A vestire i panni di inviata ci sarà Elenoire Casalegno. Le novità, alcune annunciate dalla stessa conduttrice, sono diverse. “Si torna alle origini“, ha dichiarato Vladi che in passato è stata sia concorrente nonché vincitrice del reality che opinionista.

Isola dei Famosi 2024: si torna alle origini

In diverse interviste, Vladimir Luxuria ha sottolineato che l’Isola dei Famosi 2024 “torna alle origini“, ma ci saranno comunque tanti cambiamenti. La conduttrice non vuole che i naufraghi prendano il viaggio in Honduras come una vacanza e ci saranno regole più rigide. Ha dichiarato:

“Quest’anno torna alle origini, con privazioni che metteranno ancora più a dura prova i concorrenti e una vita in totale convivenza”.

I concorrenti dovranno lottare, sia con prove fisiche che mentali, per vincere il montepremi finale di 100 mila euro, di cui il 50% dovrà essere devoluto in beneficenza.

Isola dei Famosi 2024: si parte con il doppio appuntamento

Per il momento, i concorrenti dell’Isola dei Famosi sono 18, sia Vip che Nip. Ognuno ha una storia particolare ed è disposto a dimostrare qualcosa a se stesso o agli altri. Tra le novità dell’edizione 2024 c’è anche il doppio appuntamento settimanale, lunedì e giovedì. I naufraghi sono: Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello.