L’Isola dei Famosi 2024 sta scaldando i motori. Nelle ultime ore è stato reso pubblico il cast completo, che presenta 13 personaggi più o meno noti. Alcuni nomi sorprendono.

Isola dei Famosi 2024: reso pubblico il cast

Lunedì 8 aprile prende il via l’Isola dei Famosi 2024. Il reality honduregno torna in onda con una veste del tutto rinnovata, a partire dalla conduttrice. Al posto di Ilary Blasi, come sappiamo da settimane, ci sarà Vladimir Luxuria. A vestire i panni di opinionisti, invece, saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Infine, come inviata in Honduras troveremo Eleonoire Casalegno. Il cast completo, al momento formato da 13 Vip, è stato diffuso proprio nelle ultime ore.

Isola dei Famosi 2024: il cast completo

Il cast dell’Isola dei Famosi 2024 è composto da:

Valentina Vezzali : ex schermitrice italiana

: ex schermitrice italiana Maitè Yanes : attrice

: attrice Selen : pornodiva

: pornodiva Francesca Bergesio : Miss Italia 2023

: Miss Italia 2023 Matilde Brandi : showgirl ed ex ballerina

: showgirl ed ex ballerina Greta Zuccarello : ballerina e modella

: ballerina e modella Marina Suma : attrice

: attrice Edoardo Franco : vincitore di Masterchef Italia 12

: vincitore di Masterchef Italia 12 Aran Senol : attore di Terra Amara

: attore di Terra Amara Joe Bastianich : imprenditore e personaggio televisivo

: imprenditore e personaggio televisivo Artur Dainese : modello

: modello Edoardo Stoppa : conduttore e volto di Striscia La Notizia

: conduttore e volto di Striscia La Notizia Samuel Peron: ballerino ed ex volto di Ballando con le stelle

Isola dei Famosi 2024: ci saranno concorrenti Nip?

Al momento, il cast dell’Isola dei Famosi 2024 è composto da 13 concorrenti. Il numero dei naufraghi, però, dovrebbe aumentare. Ci saranno anche dei Nip? Per scoprirlo non possiamo fare altro che attendere il prossimo 8 aprile, data del debutto del reality honduregno.