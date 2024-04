Chiara Ferragni è sempre più sola. Il manager Fabio Maria Damato è pronto a dirle addio e l’influencer dovrà pagare la liquidazione.

Chiara Ferragni perde anche il manager: “Tirato dentro al divorzio, l’influencer dovrà pagare la liquidazione”

Chiara Ferragni è ogni giorno più sola. Ha perso il marito e molte collaborazioni, ma potrebbe anche essere costretta a cercare un nuovo manager. Fabio Maria Damato, storico collaboratore e amico dell’influencer, è pronto a dirle addio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la loro collaborazione sarebbe in fase di chiusura e Chiara dovrà probabilmente pagare la liquidazione.

Damato è indagato per il caso Balocco e sarebbe stato tirato dentro le questioni private tra Chiara Ferragni e Fedez. Sarebbe diventato uno dei motivi dei tanti litigi che hanno portato la coppia al divorzio. Lui non ha mai commentato ma pare sia vicino all’addio dopo tanti anni di collaborazione. I soldi della sua liquidazione si andranno a sommare alla crisi economica che sta colpendo la bionda influencer.

Chiara Ferragni perde anche il manager: chi è Fabio Maria Damato

Chiara Ferragni lo ha sempre definito “il suo braccio destro e sinistro“. Si è sempre occupato degli impegni dell’influencer, gestendo alcune campagne pubblicitarie importanti e i contatti con le principali aziende partner. I due lavorano insieme da molti anni. Fabio Maria Damato ha studiato alla Bocconi di Milano e si è laureato in Economia aziendale nel 2008. Ha iniziato al lavorare nel mondo del giornalismo, scrivendo di moda, poi ha iniziato a lavorare per The Blonde Salad, azienda di Chiara Ferragni, diventando suo manager. Tra Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato c’è sempre stato un rapporto più stretto, fatto anche di amicizia.