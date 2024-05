Miley Cyrus e Rose Villain hanno avuto in “incontro ravvicinato del terzo tipo”. Il breve flirt si è consumato nel bagno di un locale di New York. A raccontarlo è stata la cantante di Click Boom.

Durante il suo debutto al Festival di Sanremo con la canzone Click Boom, Rose Villain ha fatto una confessione inaspettata. Intervistata da Webboh ha confessato di avere avuto in flirt con Miley Cyrus. Un “incontro ravvicinato del terzo tipo“, che sarebbe avvenuto nel bagno di un locale di New York.

Rose Villain ha parlato così del breve flirt con Miley Cyrus:

“Nella mia canzone Gotham io cito Miley perché l’ho incontrata in una discoteca anni fa. Era il suo periodo di Wrecking Ball, quel suo periodo un po’ mattarello. L’ho incontrata in un bagno a New York nell’1-OAK e c’è stato un incontro ravvicinato del terzo tipo, ma non si può dire altro”.

La strofa della canzone Gotham in cui Rose Villain parla del flirt con Miley Cyrus recita:

“Benz a fari spenti in una strada buia

Confondo quel semaforo con la pattuglia, ma fingo disinvoltura

Upper East Side, b1tches vanno a downtown

Tre Martini, un Oxy, dicono che sia la cura

Euphoria cliché, Miley vuole farlo in tre

‘Sti carati fanno luce come Times Square

Young Bruce Wayne in the making

Con stilettos alti come grattacieli”.