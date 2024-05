"Non rispetto chi non mi rispetta. Non cerco chi non mi cerca. Non seguo chi non mi vuole" scrive Babalus su Instagram

La relazione tra Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus dura da ormai un anno, ma potrebbe essere in crisi. Numerosi indizi, a partire dall’assenza di lui alla festa di compleanno di lei, suggeriscono la rottura. E le parole di Babalus aumentano i sospetti.

Lo sfogo di Cristan Babalus

Scrive il 22enne sui social, pochi giorni dopo il compleanno di Chanel Totti: “Ho semplicemente imparato a comportarmi di conseguenza. Non rispetto chi non mi rispetta. Non cerco chi non mi cerca. Non seguo chi non mi vuole”. Non è chiaro a chi Babalus si stia riferendo, ma per molti potrebbe trattarsi di una frecciatina alla sua (ex?) fidanzata.

La relazione tra Chanel e Cristian

Chanel e Cristian hanno iniziato la loro storia d’amore un anno fa, quando lui si era appena lasciato con la sua ex compagna da cui ha avuto una bambina.

I due però, ultimamente, hanno iniziato a mostrarsi sempre di meno sui social, fino alla totale assenza di lui durante la festa di compleanno con gli amici per i 17 anni della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi.