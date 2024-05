Chiara Ferragni ha partecipato ad una festa in stile rodeo che, ovviamente, è stata condivisa sui social. L’imprenditrice ha perfino accettato di salire sul toro meccanico, anche se il suo look non era proprio adatto.

Chiara Ferragni si dà alla pazza gioia alla festa rodeo

Un tempo, alle feste ci si divertiva in modo semplice, al massimo con un karaoke improvvisato. Oggi se i party non sono bizzarri non c’è partita. Lo sa bene Chiara Ferragni che ha partecipato alla festa rodeo dell’amico Andrea Adamo. Tra le balle di fieno e il toro meccanico, l’imprenditrice si è data alla pazza gioia.

Il look di Chiara Ferragni

Via Instagram, Chiara Ferragni ha mostrato alcuni momenti della sua festa rodeo. L’imprenditrice, anche se il look non era adatto, ha perfino accettato di salire sul toro meccanico. Per la serata, ha scelto di sfoggiare un completo in pizzo e rete, pantalone e maglia, completamente nero, con reggiseno a vista. Considerando il tema del party, avrebbe fatto meglio ad indossare un bel paio di jeans a zampa con camicia a quadri e stivali a zampa.

Chiara Ferragni sul toro meccanico

Strano ma vero, Chiara Ferragni è riuscita anche a completare un giro sul toro meccanico. Molto probabilmente, il gioco non era tarato alla massima velocità ed è stato piazzato alla festa solo per garantire ai partecipanti il selfie giusto da condividere sui social.